Oggi è la giornata del gatto nero ‘vittima’ di superstizioni e associato alla sfortuna

Fra le innumerevoli ricorrenze ve n’è una che i gattari conoscono bene. E’ il 17 novembre, giornata del gatto nero o gatto nero Day, animale al quale sono associati miti e superstizioni di ogni genere. In particolare al gatto nero è associata la sfortuna. Se a Napoli attraversa la strada un micio di quel colore, l’automobilista si ferma ed attende che un altro automobilista passi per evitare ogni tipo di sventura. A questo colore sarebbe associata anche la resistenza fisica del gatto, secondo uno studio realizzato dall’US National Cancer Institute: avrebbero una minore propensione a contrarre determinate malattie. La festa del gatto nero è stata istituita dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA) che ha l’obiettivo di fare conoscere i pregi di questa tipologia tanto amata per la sua naturale eleganza ma anche associata a superstizioni. (nella foto: Pono, gatto nero di A.P., gattara toscana in Veneto)

Ma da dove derivano queste ultime? Ci aiuta il sito petpassion.tv: