NOVENTA VICENTINA – DA VENERDÌ MUSICA IN PIAZZA CON NOVENTA MUSIC WEEKEND

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Per restare aggiornato sulle notizie dell'Area Berica e Basso Vicentino aderisci al gruppo Facebook:

Da venerdì 26 agosto a domenica 28, in piazza IV novembre, a Noventa Vicentina, arriva Noventa Music Weekend, evento organizzato dalla Pro Loco e che porterà in piazza tanta musica, camioncini di street food e spazi per bambini, giovani e famiglie, con l’obiettivo di coinvolgere tutta la cittadinanza. Servizio di Edoardo Ferrio.