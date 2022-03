Noventa-Ucraina: le info per aiutare

Come già anticipato nel comunicato precedente, l’Amministrazione Comunale di Noventa Vicentina è in stretto contatto con Prefettura, Provincia di Vicenza e Caritas Diocesana per il coordinamento delle iniziative a sostegno dei civili dell’Ucraina colpiti dagli eventi bellici.

Qui di seguito riportiamo i conti correnti aperti dalla Caritas Italiana per la raccolta fondi a favore della popolazione ucraina con la causale Europa/Ucraina al conto corrente postale n. 347013 o con bonifico bancario ad una delle seguenti coordinate:

Banca popolare Etica, via Parigi 17, Roma – IBAN: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111

Banca Intesa Sanpaolo, Fil. Accentrata Ter S, Roma – IBAN: IT66 W030 6909 6061 0000 0012 474

Banco Posta, viale Europa 175, Roma – IBAN: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013

UniCredit, via Taranto 49, Roma – IBAN: IT 88 U 02008 05206 000011063119

Anche la Regione del Veneto ha aperto un conto per far confluire offerte e donazioni per l’assistenza ai profughi. Il conto è denominato “Regione del Veneto sostegno Emergenza Ucraina” presso UniCredit S.p.A. con le seguenti coordinate: IBAN IT65G0200802017000106358023

La Prefettura ci segnala che al momento nel vicentino non c’è un imminente arrivo di profughi. In questa fase meglio provvedere con raccolte fondi tramite canali istituzionali.

In ogni caso la Caritas Diocesana Vicentina ha messo a disposizione il numero di tel. 0444 304986 (attivo da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00) e la mail segreteria@caritas.vicenza.it per segnalare la disponibilità di alloggi, vestiario e beni alimentari da parte di privati, parrocchie, enti, aziende e associazioni.