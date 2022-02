Noventa ricorda le vittime delle foibe

(domenica 13 febbraio, cerimonia in via Vittime delle foibe alle ore 12.00)

Oggi, giovedì 10 febbraio, si celebra a livello nazionale il giorno in ricordo delle vittime della brutale repressione degli italiani da parte dell’esercito jugoslavo del maresciallo Tito, durante e dopo il secondo conflitto mondiale. Indipendentemente dalla loro appartenenza politica, sociale, religiosa o culturale, solo per essere italiani, migliaia di persone furono infoibate. Molti, oltre trecentocinquantamila furono costretti all’esilio. Chi rimase fu costretto ad accettare di vivere in un sistema totalitario dominato dall’ideologia comunista, non meno crudele e spietata di quella nazista.

Noventa, come come ogni anno ricorda questi fatti con una cerimonia ufficiale organizzata dal Comitato civico.

Quest’anno la cerimonia si celebrerà domenica, 13 febbraio; ore 11.00 S. Messa in duomo, al termine della funzione religiosa, ore 12.00 deposizione della corona e commemorazione alla lapide di via Vittime delle foibe.

La cittadinanza è invitata a partecipare.