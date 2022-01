Noventa – Quattro giovani tentano furto, due arrestati (e scarcerati) e due minorenni denunciati

Nella serata del 5 gennaio, i carabinieri delle Stazioni Carabinieri di Noventa e Sossano, hanno arrestato in flagranza dei reato per tentato furto aggravato in abitazione in concorso, due giovani residenti in provincia gravati da pregiudizi di polizia e hanno denunciato altri due minorenni anch’essi residenti in provincia, perché alle 19.00, introdottisi dopo effrazione, in un’abitazione di Noventa Vicentina, dopo aver tentato di perpetrare il furto, sono stati individuati e bloccati mentre tentavano di allontanarsi a piedi.

I carabinieri non hanno fornito dettagli sull’età e la residenza degli interessati e sul luogo del tentato furto.

Dall’abitazione non è stato asportato alcunché . I due maggiorenni, al termine delle formalità di rito, sono stati condotti in carcere in attesa dell’udienza di convalida come disposto dall’A.G. il 7 gennaio 2022. Ad esito dell’udienza, l’arresto è stato convalidato e veniva applicata la misura della presentazione alla P.G.