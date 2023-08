Noventa Music Weekend: dal 25 agosto tre giorni dedicati alla musica e ai sapori

Tre giorni di divertimento, musica e gusto a Noventa Vicentina, che si sta preparando ad accogliere, per il secondo anno consecutivo, l’evento che promette di trasformare le strade del centro in un’esplosione di divertimento, musica, cibo e creatività. Dal 25 al 27 agosto 2023, Piazza IV Novembre, Piazza Colonna e le vie limitrofe si animeranno con il Noventa Music Weekend, festival organizzato dalla Pro Loco, con la collaborazione del Comune, che offre proposte per tutte le età. Nel dettaglio, venerdì 25 sarà dedicato al 90 Wonderland, un viaggio indietro nel tempo attraverso le hit degli anni ’90; sabato 26 sarà il momento del ritmo di Suavemente, una serata dedicata alla musica reggaeton e latina che farà ballare tutti i presenti, mentre domenica 27 sarà illuminata dal Divina Show, che unisce musica e performance in un’esperienza unica. Sapori e gusti di ogni tipo nell’area food, in Piazza IV Novembre una varietà di food truck che offriranno una serie di prelibatezze culinarie da tutt’Italia. In aggiunta, tutte le sere, sarà presente lo stand gastronomico a cura della Pro Loco. Per tutto il weekend sarà presente anche un’area assicurato luna park, per i più piccoli sarà predisposta, in Piazza Colonna, un’area giochi con giostre e gonfiabili, che renderanno l’atmosfera ancora più magica. Il Noventa Music Weekend vuole essere, nelle intenzioni di Pro Loco e Comune, un’occasione straordinaria per condividere momenti speciali con amici e familiari, immergendosi in un’atmosfera di festa, musica e buon cibo. Per la realizzazione di questo evento, così come degli altri eventi della Pro Loco in programma per l’anno 2023, molte le aziende del territorio che hanno voluto fornire supporto.