NOVENTA – Inaugurato nuovo punto cortesia di Viacqua (servirà 9 Comuni)

Sarà aperto tutti i martedì mattina in Via Masotto, riferimento per oltre 20.000 utenze di 9 comuni

Porte aperte questa mattina al nuovo sportello clienti di Viacqua a Noventa Vicentina. Il nuovo punto di riferimento per oltre 20.000 utenze dei Comuni di Albettone, Arcugnano, Barbarano Mossano, Castegnero, Longare, Nanto, Noventa Vicentina, Sossano e Villaga è disponibile negli spazi di Via Masotto 43.

Il punto cortesia noventano è aperto e riceve previo appuntamento tutti i martedì mattina, dalle 8.30 alle 13.00. Le prenotazioni possono essere fatte comodamente attraverso il sito web www.viacqua.it oppure contattando il numero verde del Servizio Clienti di Viacqua 800 154242.

Nell’ambito del piano di riorganizzazione e ottimizzazione degli spazi aziendali, oggetto di una delle iniziative strategiche che caratterizzano il nuovo piano industriale 2022-2024 di Viacqua, la vecchia sede decentrata di Noventa Vicentina è risultata sovradimensionata per le attuali esigenze di servizio. Di qui la scelta di chiuderla, mantenendo un punto di riferimento per il pubblico sul territorio.

“La gestione del servizio all’utenza nel periodo pandemico – ha spiegato il Presidente di Viacqua, Giuseppe Castaman – ci ha insegnato molto, rendendo anche i cittadini più confidenti verso i moderni sistemi digitali. Per quella fascia di pubblico che ancora preferisce il contatto diretto con l’operatore avendo minore accesso ai canali digitali, riteniamo fondamentale garantire uno sportello territoriale. Di qui la scelta di una location in posizione centrale, facilmente raggiungibile e ben servita di aree per il parcheggio. Si è poi scelto, come nelle altre sedi, di confermare l’accesso solo su appuntamento, una modalità stata piuttosto apprezzata dall’utenza stessa che ha visto in questo modo azzerati i tempi di attesa per le proprie pratiche o richieste.”

“Aver portato in posizione più centrale lo sportello di Viacqua – è il commento del Sindaco di Noventa Vicentina, Mattia Veronese – è per noi un modo di avvicinare un servizio prezioso alle esigenze dell’utenza, non solo quella del nostro comune, ma dell’intera area della Riviera Berica. Accanto alle procedure amministrative i cittadini potranno trovare anche informazioni fondamentali per conoscere meglio il servizio idrico integrato e l’impegno di Viacqua e dei comuni soci rivolto alla tutela della risorsa idrica in un momento così delicato come l’attuale, dove la grande disponibilità d’acqua che per secoli ha caratterizzato e su cui si è sviluppato il tessuto vicentino oggi non è più tale.“

Viacqua ricorda che il Servizio Clienti telefonico rimane a disposizione, da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00, al numero verde 800 154 242. Qui è possibile aprire, chiudere, variare un contratto, ricevere informazioni e richiedere la rateizzazione di pagamenti.

Accedendo invece allo Sportello web è possibile comunicare la lettura del contatore, attivare la domiciliazione bancaria, visualizzare le bollette, modificare il recapito di spedizione.

Dalla home page del sito di Viacqua, cliccando sulle voci “Clienti” e poi “Sportelli e Sedi” è poi possibile trovare i contatti di tutti gli sportelli: selezionando quello prescelto un link permette di prenotare facilmente il proprio appuntamento in pochi secondi.