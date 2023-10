NOVENTA – Convegno sulla filiera del buongusto: al via la Fiera d’autunno

MOSTRA PRODOTTI AGROALIMENTARI AUTUNNALI DELL’AREA BERICA – Convegno Coldiretti “La filiera del buongusto”

Come di consuetudine l’evento legato alla fiera agricola noventana si apre con un convegno su tematiche relative all’alimentazione, prodotti genuini della nostra terra e l’importanza della filiera agroalimentare (dal produttore al consumatore). Quest’anno tale evento è curato da Coldiretti che invita la cittadinanza a partecipare questa sera, venerdì 6 ottobre ore 20.30 in sala consiliare del Comune di Noventa Vicentina, al convegno “La filiera del buongusto”. Inoltriamo in allegato la locandina con i relatori della serata.

Ricordiamo inoltre che l’inaugurazione della fiera si svolgerà domenica 8 ottobre alle ore 10.00 davanti villa Barbarigo.