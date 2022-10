NOVENTA-AGUGLIARO: Arriva Don Dino, il nuovo parroco (in bici)

Sabato scorso, 8 ottobre, è ufficialmente entrato in servizio nell’Unità pastorale di Noventa – Saline – Agugliaro don Dino Rampazzo (nella foto assieme al sindaco di Agugliaro Massimo Borghettini e quello di Noventa Mattia Veronese). Un arrivo il suo all’insegna dello sport e della festa: infatti al mattino don Dino è arrivato a Noventa accompagnato da un folto gruppo di ciclisti (un’ottantina provenienti da Pressana e Roveredo di Guà). Dopo la foto di rito davanti al duomo, il don assieme ai suoi amici ciclisti sono stati accolti per un veloce pranzo in sede dei nostri Alpini del Gruppo Masotto. Alla sera invece, durante la S. Messa delle 18.00, c’è stato l’ingresso ufficiale con i saluti di benvenuto delle Amministrazioni comunali di Noventa Vicentina e Agugliaro. Don Dino ha 48 anni, è originario di Montecchio Maggiore.

Il saluto ufficiale arriva dal sindaco di Noventa Mattia Veronese, che l’ha accolto al suo arrivo a Noventa e scrive sui social: “Benarrivato tra noi caro don Dino, buon lavoro!”