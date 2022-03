Draghi in Friuli: accolto anche da due gruppi, no vax e pacifisti

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è arrivato a Palmanova (Udine) in visita alla sede regionale della Protezione civile e all’hub dove sono stoccati i mezzi e i materiali in partenza per l’Ucraina.



Alla visita partecipa anche il Capo del Dipartimento di Protezione Civile, Fabrizio Curcio.

Il premier è accolto, tra gli altri, dal presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, e dal vicepresidente del Fvg con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi.

A Palmanova sono previsti anche una riunione operativa con le autorità competenti e un incontro con i volontari della Protezione civile. (ANSA).

Il premier è stato accolto anche da un gruppo di manifestanti riconducibile all’universo pacifista. Dall’esterno dei cancelli sono partiti dei fischi. Esposto sulla strada anche uno striscione con scritto “invochiamo la pace e inviamo le armi”. Vicino anche un altro gruppo di no vax / no green pass con la consueta frase “Basta dittatura sanitaria”.