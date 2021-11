No vax a lavoro col Covid: municipio chiuso nel Vicentino

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Il municipio di Solagna è stato chiuso per essere completamente sanificato. La causa di tutto questo è un dipendente comunale non vaccinato e risultato dipendente al Covid. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

L’allarme è scattato nelle scorse ore, quando l’amministrazione è venuta a sapere del caso. L’edificio è stato chiuso ed è stata contattata la ditta per la sanificazione degli ambienti, con la conseguente chiusura di tutti gli sportelli dedicati ai servizi per i cittadini. La situazione dovrebbe tornare alla normalità.

«Su sei dipendenti, ne abbiamo tre non vaccinati, che comunque vengono al lavoro regolarmente con il green pass dato dai tamponi eseguiti ogni due giorni e a loro spese. Non posso esprimere giudizi e nemmeno condannare: la legge lo consente, e loro rispettano le regole. Ora abbiamo un caso di Covid e ci muoviamo di conseguenza. È un momento difficile, per tutti» ha dichiarato il sindaco, Stefano Bertoncello.