Nel weekend a Vicenza Quattrozampeinfiera – Christmas edition

Nel fine settimana arriva a Vicenza per la prima volta Quattrozampeinfiera versione Christmas edition

Informazione e formazione, incontro con le aziende, shopping, gare, regali e sfilate con propri amici fedeli in totale spirito natalizio.

www.quattrozampeinfiera.it

Nel fantastico villaggio natalizio di Quattrozampeinfiera, sarà possibile divertirsi con i propri amici a quattro zampe in piscina con l’AquaDog, mantenersi in forma con l’Agility, migliorare la relazione col proprio cane, sfilare e confrontarsi con esperti di settore per ottenere suggerimenti utili alla gestione dei propri cani o gatti. Vedere e toccare con mano tutte le ultime novità del settore pet, un mercato in continua evoluzione ed espansione che sembra non conoscere crisi.

Chi ha un amico a quattro zampe, dopo il lungo lockdown che è stato particolarmente stressante sia per l’uomo che per il proprio animale, principalmente a causa dei cambiamenti avvenuti nella routine familiare, può preparare la valigia e godersi finalmente un bel weekend aVincenza il 20 e 21 novembre (Fiera di Vicenza).

I visitatori, accompagnati dai loro amici fedeli, potranno testare e acquistare prodotti e servizi, approcciare numerosissime attività, dalle attività sportive, ai giochi di attivazione mentali fino sfilate col proprio cane per trascorrere due giornate di puro divertimento.

Alla tappa vicentina presenzierà anche l’internazionale felina “Vicenza Cat Show” nella quale si sfideranno i gatti più belli provenienti da tutte le parti del mondo.

Per coloro che intendono inserire un cane o un gatto nel proprio nucleo familiare, sarà possibile interfacciarsi con gli allevatori per scoprire le peculiarità caratteriali delle singole razze e per capire quale sia più in linea col proprio stile di vita o interfacciarsi con le numerose associazioni presenti in fiera. Acquistare o adottare un cane o un gatto deve essere una scelta ponderata e consapevole. Da sempre la manifestazione cerca di lottare contro l’abbandono sensibilizzando la popolazione e ospitando le associazioni.

LE INIZIATIVE PER IL PUBBLICO

QUATTRO ZAMPE – la Rivista

Nell’ottica di vivere una giornata da protagonisti, i visitatori potranno partecipare al casting fotografico della rivista “Quattro Zampe”, tra i fondatori della fiera stessa. La foto più votata sarà pubblicata in copertina il mese successivo.

#UNSELFIEXQZF

Per essere sempre in sintonia con i social, torna la gettonatissima iniziativa: nei giorni precedenti la fiera, chiunque può pubblicare sulla pagina Facebook o Instagram di QuattroZampeInFiera un selfie con il proprio cane o gatto. Lo scatto che otterrà più “Mi Piace” verrà premiato sabato e domenica sul RedCarpet di Vicenza!

FACCE DA QUATTROZAMPEINFIERA

Nello stand Foto e Video di Flavio Properzio potete farvi immortalare con il vostro cane o gatto per partecipare al contest “Facce da Quattrozampeinfiera”. Gli scatti migliori saranno stampati, caricati sui social ed esposti nelle tappe successive.

PER I BAMBINI

EMANUELE E CHICO

Direttamente da Italia’s Got Talent, Chico e il suo “umano” Emanuele, raccontano la loro storia e alcuni segreti su come avere un rapporto unico con il proprio cane. Chico è un bambino “travestito da cane”: gioca con noi a nascondino, un due tre stella, ruba bandiera. Emanuele ci insegna attraverso Chico, l’importanza di socializzare, di stare in mezzo agli altri. Il percorso di crescita che Emanuele e Chico hanno costruito è unico: superare la timidezza, imparare a domare le proprie emozioni e avere rispetto degli altri, persone e animali.



PER I CUCCIOLI A 2 E 4 ZAMPE

IL MONDO DI TITO’

Un progetto editoriale per bambini dove la protagonista – Titò e il suo cane Django – affrontano le problematiche risolvendole con soluzioni geniali e al tempo stesso pratiche e sostenibili. Alla base dei racconti c’è l’educazione al rispetto dell’essere umano, delle diversità, degli animali, della natura e dell’ambiente.

La ricerca di soluzioni, nel Mondo di Titò, viene definita, “Costruzione di Desideri” e il filo conduttore di tutto il progetto è: “Non esistono problemi ma solo soluzioni”.

LE ATTIVITA’

SPORT PER TUTTI I TIPI DI CANI

Gli “umani” potranno cimentarsi gratuitamente con i loro cani e sotto la guida di esperti educatori cinofili in varie attività sportive come Dog Agility, CaniCross, Dog Endurance,Triathlon/Duathlon, Dog Scooter, Dog Trekking, Dog Fitness, Disc Dog, Splash Dog, Water Dog e tante altre!

L’ANGOLO DELLA BELLEZZA

In una fiera tanto completa non può certo mancare uno spazio dedicato alla cura del pet, grazie al Salone di Bellezza by SolaroH che presenta shampoo, balsami, deodoranti, attrezzature per toelettatura e prodotti per ogni tipologia di pelo. Qui si potrà far toelettare gratuitamente il proprio cane imparando anche tutto sulla sua igiene quotidiana. Sarà inoltre possibile assistere a corsi dimostrativi di toelettatura sportiva tenuti da famosi esperti.

CAT AGILITY by ERBA PIU’

Uno spazio interamente dedicato ai gatti in cui gli esemplari dei visitatori potranno cimentarsi in tunnel, salti, ostacoli per divertirsi e mantenersi in forma su un fantastico manto di erba gatta.

LE COMPETIZIONI E I GIOCHI

TROFEO QUATTROZAMPEINFIERA by TRAINER

Il Trofeo Quattrozampeinfiera by TRAINER comprende le seguenti discipline: Splash Dog, Rally Obedience e Agility. E’ promosso dall’azienda Trainer in tutte e 5 le tappe della fiera.

TROFEO RICERCA SU MACERIE by TRAINER

All’interno della manifestazione si svolgerà la gara-simulazione di salvataggio indoor tra le macerie organizzata da FEDICS – Federazione Italiana Cani da Soccorso e Trainer. Per festeggiare gli amici a 4 zampe che dedicano la loro vita al soccorso degli umani, si disputerà una sfida tra tutte le associazioni italiane. Una gara che in realtà vuole raccontare al grande pubblico come i cani operano quotidianamente a fianco della Protezione Civile in diverse attività di soccorso. Al termine della gara gli stessi visitatori potranno testare l’abilità del proprio cane nella ricerca tra le macerie per vivere Un giorno da Eroi.

TROFEO QUATTROZAMPEINFIERA by TRAINER

Nella piscina riscaldata, interna al Padiglione, 1 la Sics, mostrerà al pubblico le operazioni di salvataggio che normalmente effettuano lungo il litoraneo.

I cani dei visitatori potranno effettuare il battesimo dell’acqua in totale sicurezza grazie al supporto degli esperti operatori.

UN PENSIERO PER I MENO FORTUNATI

PESCA DI BENEFICIENZA

La “Pesca di beneficienza”, è un evento ideato dall’Associazione il Collare D’Oro A.N.C.Ass “APS” in collaborazione con QUATTROZAMPEINFIERA, volta a raccogliere fondi da destinare ai progetti dedicati alla formazione dei cani d’assistenza per disabili; in particolar modo per cani d’allerta epilessia, supporto autismo, servizio psichiatrico e disabilità motorie.

Un gioco divertente non solo per i nostri amici a quattro zampe ma anche per i proprietari che affidano la sorte nel loro compagno peloso nello scegliere la pallina fortunata.

I premi saranno di diverso valore ma naturalmente inerenti all’ambito Pet

LE ESPOSIZIONI

QUATTROZAMPEINFIERA DOG WINNER by Farmina

Doppia esposizione cinofila amatoriale destinata a cani di razza con o senza pedigree.

DOGGY SHOW by Monge

A grande richiesta, torna in fiera anche la sfilata: un momento di celebrità sulla passerella che potrete vivere come protagonisti in compagnia del vostro cane meticcio.

VICENZA CAT SHOW 2021 by Monge

Vicenza Cat Show 2021 è un’esposizione felina internazionale, organizzata dal club 44 Gatti Cat Club, sotto l’egida della CFA (Cat Fanciers Association), il più grande registro felino mondiale.

La Città di Vicenza ospiterà tanti gatti, provenienti da tutta l’Europa, che si sfideranno per decretare il gatto più bello!

Il pubblico potrà ammirare gatti dalle mille varietà di colore, campioni oppure giovani promesse del panorama internazionale.

A Vicenza ci saranno i persiani, gli exotics, i maine coon, i sacri di birmania, gli sphynx, i british shorthair, i ragdoll, gli abissini, i japanese bobtail e tanti altri.

Tutti i gatti esposti verranno giudicati da 6 giudici internazionali che sceglieranno i loro migliori soggetti per ogni categoria: adulti, cuccioli e gatti sterilizzati.

PER CHI CERCA UN CANE O GATTO

Chi è intenzionato ad inserire un nuovo cane o gatto nel proprio nucleo familiare verrà aiutato e consigliato nell’individuare quello più in linea con il proprio carattere e stile di vita. Una scelta consapevole del proprio compagno a quattro zampe è il presupposto più importante per costruire un rapporto bello ed armonioso e per evitare il più possibile equivoci.

DOGS WORLD by Farmina

Saranno presenti allevatori di razze canine che illustreranno le loro diversissime caratteristiche e peculiarità. Tra le altre presenzieranno razze come Pastore australiano

Lapinkoira, Chihuahua, Pomerania, Border collie, Cocker inglese, Cocker americano, Chinese crested dog, Bassotto, Amstaff, Bolognese, Husky, Pastore tedesco, Rottweiller, Dogue de bordeaux, Boxer, Samoiedo, Akita, Akita americano, Labrador, Golden retriever, Collie, Barbone, Shiba, etc.

LE ASSOCIAZIONI A SUPPORTO DELLE ADOZIONI CONSAPEVOLI

Per coloro che invece volessero adottare un cane o un gatto nel proprio nucleo familiare, diverse sono le associazioni che presenziano all’interno della fiera.

Chi non comprende con chiarezza l’impegno, la dedizione e le cure richieste da un animale, spesso finisce per abbandonarlo!

LE STAR DEI SOCIAL

Nei 2 giorni di fiera, sarà possibile incontrare i personaggi più famosi dei social.

MARTY & YUKO

Martina e Yuko, saranno presenti in fiera presso il loro stand per firmare le copie del libro “IL DIARIO DI YUKO- Il mondo attraverso i miei occhi”. L’avvincente e tenerissimo diario di uno dei cani più amati di TikTok scritto da chi ama i cani e farebbe di tutto per loro.

Il libro sarà acquistabile in fiera e si potrà chiedere l’autografo e scattare un selfie proprio con i protagonisti!

FASHION&LUXURY

PET A’ PORTER QUATTROZAMPEINFIERA

Non mancheranno momenti fashion nell’Area Pet à Porter Quattrozampeinfiera, una vera e propria passerella darà grande visibilità alle “marche più in” del momento che sfileranno in continua nei 2 giorni di manifestazione, tra gli altri, Lilou Pet Couture, Pada Creazioni, Studio Gabrieli e altri brand…

LA COMPAGNIA DEL LEVRIERO

EVENTO NELL’EVENTO dedicato ai LEVRIERI

In un’area completamente “LEVRIERA” potrete visitare il nostro mercatino di Natale con stand ricchi di prodotti unici, partecipare a numerose attività sportive e di socializzazione, ma soprattutto ci saràla possibilità di mettersi alla prova con i vostri fedeli compagni grazie all’Open Show – esposizione di bellezza canina amicale “Christmas Edition”.

Due intere giornate per imparare, divertirsi e viziare i nostri amati amici a quattro zampe.

Perché La Compagnia del Levriero è semplicemente amore per i figli del vento.

GLI SPETTACOLI

Il Red Carpet Show è per tradizione una tra le aree più gettonate di Quattrozampeinfiera dove quotidianamente e ad ogni ora si alterneranno momenti di spettacolo e di intrattenimento (sfilate, premiazioni e tanto altro), resi ancora più piacevoli dall’interazione con il pubblico.

__________________________________________________________________

L’ingresso alla fiera è a pagamento:

Prevendita on line: € 7

Prezzo intero: € 11

Ingresso GRATUITO per bambini (0-10 anni non compiuti), cani e gatti.

Si ricorda che è richiesto il tesserino sanitario per gli animali dei visitatori.

ORARI: SABATO e DOMENICA dalle 10.00 alle 19.00.

PER INFORMAZIONI

info@quattrozampeinfiera.it – Tel. 0362 – 1632092 – www.quattrozampeinfiera.it

È obbligatorio presentarsi con mascherina e rispettare il distanziamento sociale.

Per partecipare, i visitatori dai 12 anni in su, dovranno mostrare il Green Pass o il tampone antigenico risultato negativo nelle ultime 48 ore.

