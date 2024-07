Una nuova umanità: la campagna estiva contro l’abbandono di LNDC Animal Protection

LNDC Animal Protection lancia una nuova campagna contro l’abbandono degli animali, con un toccante spot che ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e risvegliare le coscienze. L’abbandono di cani e gatti non è solo un fenomeno estivo. E non è in diminuzione, nonostante leggi e sanzioni. Migliaia e migliaia di uomini e donne continuano a tradire la fiducia dei propri animali, abbandonandoli sulle strade di tutta Italia.

Con questa campagna, LNDC Animal Protection vuole fare appello alla parte migliore del nostro essere umani. Senza urlare, senza toni giustizialisti, ma ricordando ciò che in fondo è noto a qualunque bambino, o bambina: gli amici non si abbandonano.

“Nel 2023 abbiamo soccorso e salvato oltre 39mila animali in grave difficoltà, lasciati al loro destino e in pericolo di vita. Denutriti, stremati, malati o vittime di incidenti stradali: li abbiamo presi con noi e siamo riusciti a dare loro una nuova vita e in molti casi anche una nuova famiglia. Ma questa è solo la punta dell’iceberg, perché l’80% degli animali abbandonati non riesce a sopravvivere. Per questo, se si assiste a un abbandono o si vede un animale abbandonato, è fondamentale segnalare la cosa alle forze dell’ordine e alle autorità preposte”, afferma Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection.

La nuova campagna non nasconde “gli indifferenti”, quelli che non si fermano e tirano dritti magari suonando addirittura il clacson. Ma preferisce soffermarsi su quelli che si fermano ad aiutare, quelli che non tradiscono il loro essere umani.

“Vogliamo lanciare anche un messaggio di speranza per il futuro, affidando a un bambino il compito di ricordarci la parte migliore di noi, quella che non abbandona un amico. Vogliamo credere che le nuove generazioni saranno più sensibili e sensate delle precedenti e possano davvero condurci verso Una Nuova Umanità, più capace di rispettare e prendersi cura nel modo giusto delle vite degli altri”, conclude Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection.