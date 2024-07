I gatti e il gran caldo: alcune semplici azioni per non fare soffrire il re della casa

Il tuo gatto soffre il caldo? Come tutti i felini, è omeotermico e mantiene una temperatura corporea costante, non tollerando variazioni. Durante l’estate, è fondamentale monitorarlo attentamente, poiché non può disperdere calore attraverso la traspirazione, avendo solo poche ghiandole sudoripare sui cuscinetti delle zampe.

Alcuni gatti sono più vulnerabili di altri alle alte temperature: i gattini, i gatti anziani o malati e le razze brachicefale come i persiani o i birmani, che possono sviluppare problemi respiratori. Come prevenire il colpo di calore? Ludovic Pellegrin, veterinario, elenca sul sito della SPA i segnali d’allarme: sconforto, salivazione eccessiva, perdita di coscienza, tremori, tachicardia, convulsioni, problemi di coordinazione, vomito e diarrea. Se noti questi sintomi, è urgente portare il gatto dal veterinario.

Adottare buone abitudini è essenziale per evitare problemi di salute. Il tuo gatto deve avere accesso illimitato a acqua fresca e deve rimanere in casa durante il giorno, in un ambiente fresco. Le uscite dovrebbero avvenire nelle ore più fresche, al mattino presto o alla sera, per evitare scottature. Evita esercizi eccessivi, soprattutto se il gatto è in sovrappeso o ha problemi cardiaci. Non lasciare mai il gatto in un veicolo parcheggiato, nemmeno per breve tempo. Attenzione alla disidratazione!

Essendo bevitori leggeri, i gatti possono facilmente disidratarsi in estate. Per verificare lo stato di salute del tuo gatto, Marie-Pierre François, veterinaria, consiglia su Franceinfo di prendere tra le dita la pelle della schiena del gatto: se non si riprende facilmente, il gatto è disidratato e necessita di un controllo veterinario. Un altro segnale di disidratazione sono le crepe sulla pelle dei cuscinetti.

Per incoraggiare il tuo gatto a bere, usa una fontanella, che è più attraente di una semplice ciotola, e considera di sostituire le crocchette con cibo umido.

Consigli per rinfrescare il tuo gatto in estate: Spazzola il tuo gatto per rimuovere i peli morti e alleggerirlo, ma evita la rasatura, poiché la pelliccia aiuta a regolare la temperatura. Per rinfrescare il gatto senza rischiare uno shock termico, evita di metterlo in piscina o sotto una doccia fredda. Usa metodi più delicati, come accarezzarlo con un guanto inumidito o posizionare un asciugamano umido sul pavimento dove possa riposare.