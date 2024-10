Dal Vicentino i pony più piccoli del mondo a Fieracavalli

Si è tenuta a Piovene Rocchette (Vicenza) la presentazione dei mini pony, la cui altezza standard è pari a 62 centimetri, che saranno proposti a Verona a Fieracavalli dal 7 al 10 novembre 2024.

La manifestazione è stata organizzata dall’Allevamento Mini Pony Summano, che ha coinvolto non solo gli amanti dei piccoli animali ma soprattutto gli operatori del mondo della Pet Therapy.

Fra questi Giorgia Tinelli, dell’Associazione Fattoria La Rebecca di Fidenza (Parma): “Gli animali un peso? Sono una medicina!” La fattoria, che collabora con la Asl di Fidenza, ospita in tutto ben 260 animali abbandonati o maltrattati di tutte le specie: dai cani e gatti sino ai lama e agli alpaca, e naturalmente i cavalli e i pony. L’associazione ora si dedica, grazie agli animali ospiti, in particolare ai bambini e alle persone con disabilità anche attraverso laboratori creativi ed emozionali.

Marzia Pennati, psicologa clinica e della riabilitazione, si è soffermata sugli effetti positivi della Pet Therapy. Cresciuta in una fattoria di famiglia e con una sorella disabile ha sempre creduto nei benefici delle terapie con gli animali. Forte di una recente esperienza negli Stati Uniti, con l’acquisto di un mini pony dall’ allevamento Mini Pony Summano intraprenderà uno straordinario viaggio nei contesti “indoor” pubblici e privati per regalare sostegno, sorrisi ed emozioni.

Anna Niero, horse assistant coach affermata è inoltre istruttore federale di ippica, nonché influencer riconosciuta nella sua regione, il Veneto, come Veneto Creators. “Gli animali non hanno barriere. Con loro non puoi essere una persona diversa da quella che sei.” Questa affermazione riassume la sua filosofia di vita e il suo approccio all’istruzione e alla cura degli animali. Niero non solo guida i suoi allievi nel perfezionamento delle tecniche equestri, ma promuove anche un rapporto sincero e rispettoso con i cavalli, elementi essenziali per una crescita personale e professionale.

Di “Mini Pony for you” ha parlato l’Agricoltore Nick, anch’egli content creator della regione Veneto in ambito del progetto Veneto Creators. Sua l’idea di portare online la ruralità e il mondo agricolo spiegato ai giovani e agli adulti tramite i suoi canali social: “L’evento Mini Pony for you sarà rivolto ai bambini portatori di disabilità e coinvolgerà le scuole materne ed elementari della Regione Veneto: le scuole che caricheranno nel sito dell’Allevamento Mini Pony Summano il disegno di un mini pony avranno la possibilità di vincere l’ingresso, per le dieci scuole più votate, a FieraCavalli di Verona (partner del progetto) e successivamente alla seconda fase che si terrà durante la fiera, tramite una seconda votazione la classe vincitrice donerà un minipony a un’associazione scelta dell’allevamento”.

Presente alla manifestazione, in qualità di “amica dei cavalli”, anche la giornalista di Canale 5 Ilaria Dalle Palle, conduttrice di Pomeriggio Cinque, la cui passione per questi animali è nota: “Finalmente un cavallo dal quale non potrò cadere! Anzi, dovrò stare attenta che non cada lui tenendolo in braccio!”

La presentazione si è conclusa con un post del Governatore Luca Zaia che ha rilanciato una storia dell’influencer Anna Niero: “Ma sapevate che in Veneto, Mini Poni Summano è il primo allevamento che alleva i mini pony e li prepara per essere abituati a vivere a contatto con l’uomo soprattutto per l’uso nella pet therapy?”

L’Allevamento sarà presente con un proprio stand al Padiglione 1 di Fieracavalli