Gli animali domestici battono ogni record di longevità: gatto di 40 anni e tartaruga di 200 anni

Dal 1950, Guinness World Records identifica e pubblica ogni anno record mondiali di ogni tipo, tra cui spiccano quelli legati alla longevità dei nostri animali domestici. I nostri amici a quattro zampe non smettono mai di stupirci, con alcuni che raggiungono età incredibilmente avanzate!

Creme Puff: un gatto di 38 anni Mentre la vita media di un gatto domestico varia tra i 12 e i 15 anni, a seconda del sesso, della razza e dello stile di vita, Creme Puff ha vissuto ben tre volte tanto. Questo gatto americano ha raggiunto l’incredibile età di 38 anni e tre giorni, prima di morire nell’agosto del 2005. Ad oggi, Creme Puff detiene il titolo ufficiale di gatto più anziano del mondo, riconosciuto dal Guinness World Records. Anche se è raro, non è impossibile per i gatti superare i vent’anni, ma pochi raggiungono o superano i 25 anni. In Francia, la gatta Noelie, ancora viva all’inizio del 2024, ha 27 anni, ed è il felino più anziano conosciuto nel paese.

Bobi: un cane di 31 anni con un record di longevità contestato Fino all’inizio del 2024, il record di longevità per i cani era detenuto da Bobi, un Rafeiro do Alentejo portoghese. Bobi ha vissuto oltre 31 anni, superando di gran lunga la vita media dei cani, che varia tra gli 8 e i 16 anni a seconda della razza. Tuttavia, il Guinness World Records ha avviato un’indagine per verificare l’effettiva età di Bobi a causa di dubbi sulla sua autenticità. La mancanza di prove definitive ha portato alla sospensione e successiva cancellazione del suo record. Il direttore degli archivi del Guinness, Mark McKinley, ha dichiarato che “non è ancora possibile confermare un nuovo detentore del record”, e potrebbe rimanere così anche nelle prossime edizioni del Guinness dei primati.

Mick: un coniglio domestico di 16 anni Mick detiene il record mondiale per il coniglio domestico più longevo mai registrato dal Guinness World Records. Ha vissuto almeno 16 anni, ben sei anni oltre il limite massimo di longevità della sua specie. Tuttavia, Mick non è riuscito a superare il record di Flopsy, un coniglio selvatico australiano addomesticato, che è vissuto quasi 19 anni prima di morire nel 1984.

Jonathan: la tartaruga terrestre più vecchia del mondo Ultimo ma non meno importante, Jonathan, una tartaruga gigante di Aldabra, è la tartaruga terrestre più anziana del mondo, avvicinandosi al suo 192° compleanno! Si stima che Jonathan sia nato alle Seychelles nel 1832, basandosi su prove fotografiche, anche se potrebbe essere molto più anziano secondo il Guinness World Records. Questi rettili giganti possono vivere almeno 150 anni, e Jonathan continua a godersi la vita nel parco della Plantation House, residenza del governatore dell’isola di Sant’Elena dal 1882. Secondo i veterinari, Jonathan ha ancora molti giorni felici davanti a sé!