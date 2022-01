Negoziante vicentino aggredisce carabinieri durante un controllo: denunciato

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Intervento dei carabinieri ieri (26 gennaio 2022) a Grumolo Delle Abbadesse (Vicenza). I militari della Stazione di Torri di Quartesolo hanno denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, V. L., titolare di attività commerciale in Grumolo delle Abadesse, residente in provincia.

L’uomo, alle 11.00 dello stesso giorno, nel corso di controllo da parte di militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Padova, ha opposto resistenza verso un militare della Stazione di Torri di Quartesolo, intervenuto a supporto degli operanti, oltre ad offenderlo ripetutamente.

Nella circostanza venivano rilevate, dal personale specializzato, delle irregolarità in merito alla conduzione dell’attività commerciale e tenuto conto dell’atteggiamento particolarmente violento del titolare, venivano anche ritirate, in via cautelativa, le armi e il munizionamento regolarmente detenuti.