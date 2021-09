Nasce “Tèra Bona”, il primo festival diffuso della ruralità dell’Alto Vicentino

L’iter per la costituzione della nuova Unione Montana Pasubio Piccole Dolomiti è ormai avviato, ma tra i comuni coinvolti non si sono fatte attendere le prime prove di collaborazione rivolte alla promozione territoriale.

Nella sede della Protezione Civile Pasubio-Alto Vicentino di Schio si è tenuta questa mattina la presentazione ufficiale di “Tèra Bòna” il primo Festival diffuso della ruralità, un calendario che si articolerà tra settembre e novembre e coinvolgerà sette comuni con una ventina di appuntamenti.

Il Festival è patrocinato dai comuni di Monte di Malo, Posina, Recoaro Terme, Santorso, Schio, Torrebelvicino, Valdagno e Valli del Pasubio, sotto l’organizzazione dell’Associazione Agritour. Il cartellone è inserito in un piano d’azioni finanziato dal PSR Veneto 2014-2020 per un totale di 140.000 euro.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il Presidente dell’Unione Montana Carlo Bettanin, il Consigliere Provinciale con delega alle Infrastrutture e Innovazione Valter Orsi, il Vice-Presidente dell’Associazione Agritour Andrea Lora e il Consigliere Regionale Giacomo Possamai. In sala erano presenti anche i sindaci e i rappresentanti dei comuni della costituenda Unione Montana Pasubio-Piccole Dolomiti.

“Tèra Bona – spiega il Presidente dell’Unione Montana, Carlo Bettanin – vuole essere un banco di prova per la promozione territoriale, non più gestita per campanilismi, ma per progetti di area vasta. Questo festival ha preso forma già in tempi non sospetti con l’obiettivo di aprire un dialogo strutturato sulle potenzialità delle zone di montagna, con particolare attenzione rivolta alla promozione turistica e alla cura e tutela del territorio. Racchiudere sotto un unico calendario più eventi, ognuno con le proprie peculiarità, ma anche con qualche elemento di novità, ci permette di fare una promozione mirata, racchiudendo sotto un’unica narrazione le vocazioni dei diversi territori oggi ancora troppo frammentate. In questo modo potremo anche intercettare un pubblico più numeroso.”

L’obiettivo cardine delle progettualità in atto è quello di costruire un’offerta turistica organica e comunicativamente efficace, in grado di interessare target specifici ed un pubblico ampio di potenziali turisti e visitatori. Al Festival diffuso della ruralità si affiancano pertanto anche altre azioni. Da un lato troviamo infatti lo sviluppo del portale web www.pasubioepiccoledolomiti.it che racchiuderà le informazioni dai comuni GAL convenzionati, con una suddivisione ragionata delle aree tematiche. Ecco allora tante informazioni sui percorsi di media e alta montagna, sulle proposte legate alla Grande Guerra, ma anche i cammini esistenti (Romea Strata, Fogazzaro Roy, ecc.), i sentieri della Rete Escursionistica Veneta, gli itinerari ciclabili, i filoni dedicati alla minearologia, alle acque surgive e alla ruralità. Le tante informazioni verranno veicolate anche con appositi materiali cartacei che potranno essere distribuiti in occasione di due importanti eventi fieristici di settore in programma a Milano e Bergamo.