Nanni Moretti torna a Vicenza per una retrospettiva unica in Italia

Appuntamento con il regista a Vicenza martedì 4 luglio per il restauro di Palombella Rossa. Proiezione gratuita de La cosa sabato 9 luglio al Cinema Odeon.





Nanni Moretti sarà l’ospite d’onore, martedì 4 luglio alle 21.30, della 30ª edizione di “Cinema sotto stelle”, rassegna del Cinema Odeon ospitata ai Chiostri di Santa Corona, in collaborazione e con il contributo del Comune di Vicenza, con il sostegno della Provincia di Vicenza, del Gruppo AGSM AIM e di Europa Cinemas e con la collaborazione di Cineteca Nazionale e Cineteca di Bologna. Il regista sarà presente in occasione del restauro di una delle opere più significative della sua filmografia, “Palombella rossa”, per incontrare il pubblico, raccontarsi e introdurre il film.

“Il cinema secondo Nanni Moretti” è la speciale retrospettiva dedicata al cineasta romano, che il prossimo 19 agosto compirà 70 anni, muovendo dalla sua ultima opera cinematografica “Il sol dell’avvenire”, un film che già rende omaggio alla sua intera carriera.

Sono stati scelti i film restaurati e digitalizzati (tra cui una prima volta assoluta a Vicenza per l’opera d’esordio “Io sono un autarchico”), con eventi speciali dedicati alla proiezione in pellicola 35mm di “Bianca” e al documentario “La cosa” (1990), tra i lungometraggi meno noti, che sarà proiettato domenica 9 luglio alle 20 al Cinema Odeon con ingresso libero, presentato dal politologo ed editorialista Giovanni Diamanti. Ad arricchire la rassegna speciale sarà inoltre proposta una video-presentazione per ogni film, registrata appositamente dal regista. Sempre a luglio si segnalano “Caro diario” (il 12), “Aprile” (il 19 luglio) e “La stanza del figlio” (il 26).

Nanni Moretti si aggiunge alla ricca lista di personalità del grande schermo protagoniste alla rassegna estiva dell’Odeon numero 30 – che in questi primi giorni di apertura ha già registrato oltre 1600 ingressi, a testimonianza della grande partecipazione della città – dopo Marco Tullio Giordana, Pupi Avati ed Emilia Mazzacurati.

Per l’incontro con il regista sono ancora disponibili alcuni biglietti online (www.odeonline.it) o in cassa. Per informazioni 0444 546078 (Odeon, dal lunedì al venerdì).