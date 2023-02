MONTECCHIO MAGGIORE – Locale disturba l’ordine pubblico: chiuso per otto giorni

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Nella mattinata di venerdì, i carabinieri di Montecchio Maggiore hanno sospeso la licenza di un locale pubblico, in località Ale. Il provvedimento è scaturito a seguito di numerosi eventi che, nell’arco di pochi mesi, hanno interessato il locale. I militari sono stati infatti costretti ad intervenire più volte tra novembre e dicembre a causa di ripetute situazioni che hanno turbato l’ordine e la sicurezza pubblica come diverbi, stati di alterazione alcolica, violazioni legate agli stupefacenti e anche un’aggressione. Inoltre, è stata constatata la presenza di diversi soggetti d’interesse operativo. I carabinieri hanno quindi eseguito la disposizione di chiudere il locale per otto giorni.