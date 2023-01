MONTECCHIO MAGGIORE – Controlli sulle strade: 33enne trovato alla guida con patente falsa

La polizia locale “Dei Castelli”, in azione congiunta con la polizia stradale di Vicenza, ha effettuato per due serate dei controlli al termine dei quali sono state fermate quattro persone: una per guida con patente falsa e tre per guida in stato di ebbrezza.

S.H., 33 anni, di nazionalità indiana, residente ad Alte Ceccato, ha esibito una patente di guida rilasciata in Repubblica Ceca, apparsa inizialmente autentica. Notati alcuni elementi sospetti, dopo un’approfondita verifica, è risultata falsa. Il documento è stato quindi sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’uomo è stato portato in Questura per il fotosegnalamento e denunciato alla procura della Repubblica con l’accusa di atto falso e falsità materiale: la sanzione elevata è di 5.100 euro e il veicolo è stato fermato per novanta giorni.

Poche sere prima, la polizia locale ha rilevato tre persone positive all’alcool test. Due di loro sono donne italiane: G.M., 50 anni, residente a Montecchio, e Z.A.M., di 21 anni, di Brendola, entrambe con tasso superiore a 0,8. Una terza persona è stata sorpresa a guidare con alcolemia superiore a 0,5 ma inferiore a 0,8: sanzionato con il ritiro di tre mesi.