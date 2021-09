MONTECCHIO M. – Nuova rotatoria lungo viale Trieste: lunedì iniziano i lavori

Lunedì 6 settembre aprirà il cantiere per la realizzazione della nuova rotatoria all’incrocio tra Viale Trieste, via Pozzan e Via Nogara ad Alte Ceccato, che andrà a sostituire l’attuale impianto semaforico. La nuova rotatoria permetterà di rendere più fluido e al tempo stesso più sicuro il traffico stradale, rallentando la velocità dei veicoli.

Il progetto, dal costo complessivo di 350mila euro, prevede la realizzazione di una “rotatoria compatta” con diametro esterno di 40 metri, aiuola centrale di 9 metri di raggio e un anello sormontabile largo 1,5 metri. Verranno inoltre predisposti adeguati cavidotti per la realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione e la razionalizzazione del sistema di raccolta acque con l’inserimento di nuove caditoie.

Il cantiere, salvo imprevisti, durerà 210 giorni, fino al prossimo aprile. I lavori, affidati alla ditta Salima S.r.l, procederanno per fasi, partendo dall’esecuzione degli allargamenti stradali a lato dell’incrocio. La viabilità non verrà interrotta, ma in alcune fasi potrà subire rallentamenti.