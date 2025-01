Montecchio M. – Aumentano le richieste di aiuto ai Servizi Sociali

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il bilancio 2024 dei Servizi Sociali del Comune di Montecchio Maggiore evidenzia un significativo aumento delle richieste di contributi da parte dei nuclei familiari in difficoltà e delle risorse stanziate per farvi fronte. Nel 2023 le domande totali per accedere alle misure di sostegno erano 326, salite a 416 nel 2024, con un incremento del 27,6% pari a 90 istanze in più. Le risorse comunali destinate al sociale sono invece cresciute del 30,3%, passando da circa 270 mila euro nel 2023 a quasi 352 mila euro nel 2024, con un aumento di 82 mila euro. Se si considerano anche i contributi statali e regionali, la spesa complessiva per gli interventi in ambito sociale è cresciuta dai circa 491 mila euro nel 2023 a oltre 580 mila euro nel 2024.

«Le richieste sono in costante aumento», commenta l’assessore al sociale, Elisa Maule. «Con le limitate risorse a nostra disposizione, cerchiamo di rispondere con efficacia a emergenze di vario tipo. Adoperandoci, anche grazie al prezioso lavoro degli uffici comunali, intendiamo rappresentare un concreto presidio di vicinanza alle marginalità, per non abbandonare nessuno».

Gli incrementi più significativi riguardano i contributi economici per il pagamento di bollette (energia elettrica, metano, approvvigionamento idrico) e canoni di locazione. Le 100 domande del 2023 sono diventate 170 nel 2024, con una spesa comunale che da poco meno di 20 mila euro è salita a quasi 45 mila euro. Questa crescita potrebbe essere attribuibile all’aumento del costo della vita, ma anche alla mancata erogazione, nel 2024, dei contributi statali per gli affitti e alla cancellazione di misure nazionali come il reddito di cittadinanza, che hanno spinto più cittadini a rivolgersi direttamente al Comune. A pesare sul bilancio comunale è anche l’esaurimento dei fondi Covid, accantonati dall’ente locale negli anni precedenti e terminati nel 2023.

Crescono anche le risorse destinate alle rette di ricovero per anziani e persone con disabilità in strutture residenziali sociosanitarie. A fronte di una variazione contenuta nel numero dei beneficiari dei contributi (da 20 a 23), la spesa da circa 108 mila euro è aumentata, arrivando a quasi 174 mila euro a causa del considerevole incremento dei costi dei consumi e delle rette. A ciò si somma il fatto che molte richieste di integrazione del canone sono state presentate a fine 2023, e hanno quindi avuto copertura solo parziale in quell’anno, mentre nel 2024 è stata corrisposta una quota per l’intera annualità.

Anche l’assistenza domiciliare e i pasti a domicilio hanno registrato un incremento: le richieste sono passate da 153 a 170. L’aumento interessa anche la spesa globale (che oltre ai fondi comunali comprende circa 90 mila euro annui di contributi regionali e la compartecipazione degli utenti) salita da quasi 379 mila euro a poco più di 400 mila euro. Sono aumentati, quindi, i costi a carico del Comune, ma non per gli utenti che, se nel 2023 contribuivano con 100 mila euro, l’anno scorso hanno versato circa 96 mila euro.

Nonostante il difficile contesto, la giunta ha comunque deciso di incrementare i fondi destinati ai pacchi viveri, che in media raggiungono circa 40 famiglie al mese. La spesa, infatti, è passata da circa 4.800 euro nel 2023 a quasi 5.500 euro nel 2024.