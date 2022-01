Montecchio – Arrestato spacciatore con più di 1 kg di droga in casa

I carabinieri di Montecchio hanno proceduto con una perquisizione e sequestro nell’abitazione di un giovane albanese residente a Montecchio da molti anni. In vari punti dell’abitazione sono stati trovati diversi involucri che contenevano complessivamente 1 kg di marijuana, 4 grammi di hashish e 1930 euro in contanti, oltre che materiale di confezionamento dello stupefacente. Il giovane è stato arrestato per detenzione per fini di spaccio di sostanza stupefacente e posto agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto. Il 24 gennaio il Gip del Tribunale di Vicenza ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari nell’abitazione di residenza.