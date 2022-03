Monte Grappa – Precipitano due parapendii: recuperati un tedesco e un altoatesino

Attorno alle 9.20 la Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, per un parapendio precipitato a valle del decollo Stella Alpina sul Monte Grappa. Due soccorritori hanno quindi raggiunto M.K., 27 anni, di Bolzano, che era illeso e sospeso tra i rami di un albero a 7 metri da terra, sono saliti con tecniche da tree climbing, lo hanno assicurato e calato al suolo. Alle 10.45 è scattato il secondo allarme per un altro pilota che aveva perso il controllo della vela, dopo essersi lanciato dal decollo dei Tappeti. Tre soccorritori hanno quindi provveduto al recupero di W.K., 35 anni, tedesco, anche lui rimasto sospeso a 6 metri di altezza, senza per fortuna riportare conseguenze.