Monte Berico: aggredisce un parroco urlando e bestemmiando in varie lingue, giovane esorcizzata da quattro frati

Domenica a Monte Berico, una donna sarebbe stata esorcizzata da quattro padri dei Servi di Maria. L’evento è accaduto in mattinata: la ragazza avrebbe aggredito il suo padre confessore; sul posto sarebbero quindi arrivati i confratelli e le forze dell’ordine, oltre ad un’ambulanza del Suem. Quindi, quattro padri dell’ordine dei Servi di Maria si sarebbero prodigati in un difficile esorcismo; al termine del rito, la presunta indemoniata, di fuori provincia, è svenuta. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

A quello che è stato ricostruito, la giovane già da tempo si stava comportando in maniera singolare. Il padre pensava avesse un problema di natura psichiatrica, ma la madre aveva deciso di rivolgersi alla Chiesa, perché sospettava un’influenza demoniaca. Per questo la ragazza, accompagnata dal fratello e dalla madre, è stata portata a Monte Berico a fare la confessione domenica mattina intorno alle 11, ma appena messo piede dentro al confessionale la situazione è degenerata. La giovane sarebbe saltata addosso al prete confessore bestemmiando, esprimendosi, secondo alcuni dei presenti, in diverse lingue, compreso il latino.

Immediata la richiesta di aiuto a padre Giuseppe Bernardi, l’esorcista di Monte Berico, arrivato sul posto assieme al priore, Carlo Rossato, e altri due confratelli, che hanno fatto uscire tutti dalla stanza e chiuso le porte. Subito sono iniziate le preghiere di esorcismo, mentre molti dei fedeli hanno cominciato a pregare nel piazzale, spaventati dalle urla provenienti dall’interno.

Sul posto sono arrivate anche due pattuglie e un’ambulanza, ma agenti e soccorritori sono rimasti al di fuori della penitenzeria. Il rito di esorcismo sarebbe stato particolarmente complicato. Nonostante le preghiere, la giovane non avrebbe dato alcun cenno di calmarsi, correndo da una parte all’altra della stanza, saltando sui mobili e gridando blasfemie in italiano e altre lingue. Avrebbe anche cercato di aggredire i religiosi, prendendosela anche con la madre.

La ragazza, intorno alle 20.30, sarebbe svenuta, stremata. Secondo i religiosi quindi il rituale avrebbe avuto successo. A quel punto, la giovane è stata caricata dalla madre sull’auto e la famiglia è rientrata.