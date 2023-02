MONDO – Voleva uccidere la regina Elisabetta con una balestra per vendicare un massacro del 1919: 21enne a processo

Il capo dell’unità antiterrorismo della polizia londinese parla di “incidente gravissimo”. La mattina del 25 dicembre 2021, un uomo di 21 anni è stato arrestato nei Windsor Gardens con una balestra carica in mano. Agli ufficiali che incontra poi, racconta di essere lì per “uccidere Elisabetta II” che aspettava di poter trascorrere quel giorno il Natale con i figli Carlo e Andrea nel suo castello. Fatti per i quali si è dichiarato colpevole questo venerdì 3 febbraio.

Aveva rivendicato la sua azione in un video

Jaswant Singh Chail, nativo di Southampton, è stato perseguito ai sensi del Treason Act 1842 che punisce i tentativi di “ferire o danneggiare Sua Maestà”. Si è anche dichiarato colpevole di minaccia di morte e possesso illegale di un’arma, che evita un processo. La sua condanna sarà pronunciata il 31 marzo. Il caso aveva suscitato scalpore oltremanica , i tabloid si interessarono molto al profilo dell’aggressore. Nel loro rapporto , la polizia fa riferimento a un video del sospetto in cui ha confermato il suo desiderio di attaccare la regina.

“Mi dispiace. Mi dispiace per quello che ho fatto e per quello che sto per fare. Cercherò di assassinare Elisabetta, regina della famiglia reale”, ha detto in estratti pubblicati sul sito del Sun , spiegando che agiva per “vendicare coloro che morirono nel massacro di Jallianwala Bagh del 1919”. Ha così evocato un oscuro episodio dell’Impero britannico, durante il quale quasi 400 manifestanti indiani erano stati uccisi dalle truppe britanniche. Gli investigatori affermano di aver scoperto prove “che dimostrano che nutriva ostilità nei confronti dell’Impero britannico per il suo passato trattamento del popolo indiano”.