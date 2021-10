MONDO – Russia e Bulgaria sotto stress per il covid: pazienti inviati all’estero

La Russia ha registrato questo sabato un nuovo record di morti e contaminazioni, per il terzo giorno consecutivo, segno della violenza dell’ondata epidemica che sta colpendo il Paese.

Appena un terzo dei russi è stato immunizzato dalla comparsa del primo vaccino nazionale, lo Sputnik V, nel dicembre 2020. Un fallimento che si spiega in particolare con la tradizionale sfiducia della popolazione nei confronti delle autorità.07:11

IN BULGARIA…

La Bulgaria ha annunciato sabato che avrebbe inviato i pazienti Covid-19 all’estero, poiché una quarta ondata ha travolto il suo sistema ospedaliero, spingendo la vicina Romania ad aumentare le sue restrizioni.

Il ministro della Sanità Stoycho Katsarov ha avvertito che se la curva delle contaminazioni non diminuisse entro 10-15 giorni, ci sarebbero “problemi enormi”.

“La nostra capacità in termini di personale e tifosi è quasi esaurita, dovremo cercare aiuto all’estero”, ha avvertito. “Sono in corso discussioni con l’UE per trasferire i pazienti in altri paesi, se ciò accade”.