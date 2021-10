MONDO – Mosca chiude le attività non essenziali e Putin invita i cittadini a vaccinarsi

Vladimir Putin mercoledì ha ordinato una settimana di riposo all’inizio di novembre e ha implorato i tanti recalcitranti di farsi vaccinare. Il presidente russo vuole contenere un focolaio di Covid-19 fuori controllo. Ma anche per dare nuova vita alla sua gestione dell’epidemia, finora impotente.

Il municipio di Mosca giovedì ha ordinato la chiusura, dal 28 ottobre al 7 novembre, di tutte le attività e le organizzazioni non essenziali al fine di arginare il suo focolaio più mortale dell’epidemia di Covid-19. “Durante questo periodo, tutte le aziende e le organizzazioni di Mosca dovranno interrompere il lavoro” ha scritto il sindaco Sergei Sobyanin, specificando che sono esentati i luoghi di “vendita di medicinali, prodotti alimentari e beni di prima necessità”.

Mercoledì, il presidente Vladimir Putin ha dichiarato una settimana di riposo all’inizio di novembre. Ma le autorità pubbliche rifiutano ancora, per il momento, qualsiasi confinamento o coprifuoco, per paura di vivere un’economia già fragile.

La Russia sta soffrendo la sua peggiore ondata di Covid-19 dall’inizio della pandemia. Giovedì, il Paese ha nuovamente battuto il record di contaminazioni e decessi in 24 ore, rispettivamente con 1.036 nuovi decessi e 36.339 nuovi casi.

Vladimir Putin non parteciperà ad alcun evento di persona durante il periodo non lavorativo in Russia dal 30 ottobre al 7 novembre, ha affermato il Cremlino. “Il presidente proseguirà il suo lavoro in videoconferenza (…) gli eventi di persona, tenuto conto della difficile situazione epidemiologica, non si svolgeranno”, ha indicato il portavoce della presidenza Dmitry Peskov, citato dalle agenzie di stampa russe.