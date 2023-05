MONDO – Fa schiantare l’aereo per postare un video Youtube: rischia 20 anni di carcere

Uno YouTuber e pilota di aereo, che ha volontariamente fatto schiantare il suo dispositivo a terra prima di pubblicare il video su Internet, rischia fino a 20 anni di carcere, hanno annunciato le autorità statunitensi giovedì 11 maggio. Nel suo video pubblicato nel novembre 2021 e intitolato “I crashed my plane” , Trevor Jacob si filma in pieno volo sopra la California. Durante questa sequenza, il giovane sembra incontrare un problema tecnico durante il volo e finisce per espellersi dall’aereo, con un selfie stick in mano. Poi atterra con il paracadute, in mezzo alla natura. Il successo è indiscutibile, il suo video è stato visto quasi 3 milioni di volte.

Un relitto ben fuori dalla foresta

Ma poche settimane dopo, fu avviata un’indagine federale per chiarire le circostanze dell’incidente e Trevor Jacob ricevette l’ordine di custodire il relitto del suo aereo. Cosa che non sa poiché lo YouTuber dice di non sapere dove si è bloccato il dispositivo. Tuttavia, secondo i documenti del tribunale, lui e un amico hanno tirato fuori il relitto dalla foresta con l’aiuto di un elicottero, due settimane dopo il fatto.

Trevor Jacob ha infine ammesso di aver voluto ostacolare l’avanzamento delle indagini liberandosi del relitto, ma anche e soprattutto di aver realizzato il video per guadagnare nell’ambito di una partnership con un’azienda. Il giovane ha anche ammesso di aver mentito quando ha riferito agli investigatori che l’aereo aveva incontrato un problema tecnico, secondo una dichiarazione del ministero della Giustizia. Lo YouTuber si è dichiarato colpevole di aver distrutto e nascosto prove allo scopo di ostacolare un’indagine federale. Un reato punibile con la pena massima di venti anni di reclusione.