MONDO – Anomalie nelle temperature: Atlantico e Mediterraneo nettamente più caldi dello scorso anno

Non è mai stato così caldo sott’acqua. Un’ondata di caldo marino, come non era mai stata osservata prima. L’ultima lettura rilevata l’11 giugno vi è una temperatura superficiale di 22,7 gradi in media in tutto il Nord Atlantico. Un grado più alto del normale.

Anomalie di temperatura

Questo riscaldamento globale provoca veri e propri incendi sottomarini. Sulla costa basca, l’Atlantico è attualmente a 24 gradi, tre in più del solito. Il Mediterraneo è già a 25 gradi, cinque in più rispetto allo scorso anno. Questo è ciò che gli scienziati chiamano “anomalie di temperatura”. Ciò potrebbe causare quest’estate, in europa, temporali più violenti e, nel Mediterraneo lo stesso.

Un cambiamento climatico a cui si aggiunge quest’anno il ritorno di El Niño. Per una volta, questo fenomeno è naturale. Ritorna ogni tre o sette anni nel mondo per centinaia di anni. L’Oceano Pacifico si sta riscaldando e provoca perturbazioni atmosferiche in tutto il mondo.