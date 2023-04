MONDO – 50 fedeli di una setta si lasciano morire di fame

Avrebbero digiunato sotto l’ordine del loro capo “per incontrare Gesù” . Domenica 23 aprile, nel Kenya orientale, sono stati riesumati 26 nuovi corpi da una foresta, portando a più di 50 il numero dei resti scoperti da più di una settimana nell’inchiesta sulla morte di fedeli appartenenti a una setta. In un rapporto la polizia locale ha affermato di aver ricevuto segnalazioni di persone “che muoiono di fame con il pretesto di incontrare Gesù dopo aver subito il lavaggio del cervello da parte di un sospetto, Makenzie Nthenge, pastore di Good News Church International” .

Secondo i media locali, il presunto guru è stato arrestato e incriminato il mese scorso dopo che due bambini sono morti di fame affidati alle cure dei loro genitori. È stato poi rilasciato su cauzione di 100.000 scellini kenioti (circa 670 euro). Informate di una possibile fossa comune, dopo il ritrovamento di quattro corpi la scorsa settimana, nella foresta di Shakahola, dove si era insediata la setta, le autorità avevano deciso di effettuare scavi lungo tutto il perimetro.

“Un grande shock”

“Oggi abbiamo riesumato 26 corpi, portando il numero totale a 47” da venerdì 21 aprile, ha detto ad AFP Charles Kamau, capo delle indagini penali per la sub-contea di Malindi, mentre le ricerche proseguono per trovare altri corpi o possibili sopravvissuti. “Chiediamo al governo nazionale di inviare truppe sul terreno in modo da poter entrare (nella foresta) e salvare queste vittime che stanno digiunando a morte”, ha detto Hussein Khalid, membro di Haki Africa, un’organizzazione che ha allertato il polizia alle attività della sez.

"Sono state schierate abbastanza guardie di sicurezza e l'intera foresta di 320 ettari è stata isolata e dichiarata scena del crimine ", ha twittato il ministro dell'Interno keniota Kithure Kindiki, dicendo che visiterà personalmente la scena martedì. "È un duro colpo e un grande shock per il nostro Paese ", ha commentato Sebastian Muteti, responsabile della protezione dei bambini per la contea di Kilifi, dicendo che si trattava di "uccisioni di massa" .

Inoltre, una fedele è stato trovato vivo domenica dalle autorità keniote. Con gli occhi sporgenti, si è è rifiutato di mangiare prima di essere portata in ambulanza. “Si è assolutamente rifiutata di ricevere i primi soccorsi e ha risolutamente chiuso la bocca, rifiutando di essere assistita, volendo continuare il suo digiuno fino alla morte” , ha spiegato Hussein Khalid. Altri undici seguaci della setta, sette uomini e quattro donne di età compresa tra i 17 ei 49 anni, sono stati ricoverati la scorsa settimana dopo essere stati salvati dalla stessa foresta. Secondo i media locali, sarebbero stati arrestati anche sei seguaci di Makenzie Nthenge, che si erano arresi alla polizia il 15 aprile prima di essere presi in custodia. Il caso dovrebbe andare in tribunale il 2 maggio.