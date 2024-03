METEO VENETO – Resta fase di preallarme per criticità idraulica nel Rodigino

ll Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto, alla luce delle previsioni meteo, ha emesso un aggiornamento dell’avviso di criticità valido fino alla mezzanotte di domani venerdì 8 marzo.Le condizioni meteo in miglioramento in tutta la regione hanno portato alla conferma dell’allerta arancione (fase di preallarme) nel solo bacino Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige, tra le province di Verona e Rovigo. Si precisa che la criticità idraulica è relativa al fiume Po ed è da intendersi ARANCIONE per il tratto terminale (da Cavanella al mare) e GIALLA per il tratto superiore.