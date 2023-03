METEO VENETO – Attese precipitazioni, minime in aumento

A cura di Stefano Veronese di Arpav

Evoluzione generale

La circolazione tenderà a mutare per divenire ciclonica, seppur non in modo netto, nel corso di lunedì e con caratteristiche intermedie tra il ciclonico e l’anticiclonico da martedì. Attese delle precipitazioni più probabilmente lunedì, nell’ambito di una variabilità tipicamente primaverile.

Tempo previsto

lunedì 6. In prevalenza nuvoloso sui settori settentrionali; sulla pianura centro-meridionale iniziali locali nebbie, in successivo dissolvimento, lasceranno spazio a nubi irregolari alternate a parziali schiarite, specie verso sud.

Precipitazioni. Sulla pianura probabilità nel complesso medio-bassa (25-50%) di deboli fenomeni intermittenti, meno probabili sui settori meridionali. Sulle zone montane probabilità medio-alta (50-75%) di precipitazioni da sparse e discontinue, con quota neve attorno ai 1000-1200 m.

Temperature. Minime in aumento, massime in diminuzione.

Venti. Deboli/moderati, in alta montagna da sud-ovest e altrove con direzione variabile.

Mare. Poco mosso.

martedì 7. Sulla pianura alternanza di nuvole e rasserenamenti con nebbie sparse di notte e in dissolvimento di mattina, sui monti nuvoloso.

Precipitazioni. Sulla pianura probabilità bassa (5-25%) per locali pioviggini a tratti. Sui monti probabilità medio-bassa (25-50%) per modeste precipitazioni a tratti che arriveranno a risultare sparse a livello giornaliero, con quota neve attorno ai 1100-1300 m.

Temperature. Con andamento irregolare di notte e in aumento di giorno, differenze leggere/moderate rispetto a lunedì.

Venti. In alta montagna moderati/tesi da sud-ovest, altrove deboli/moderati con direzione variabile.

Mare. Poco mosso.

Tendenza

mercoledì 8. Alternanza di nuvole e rasserenamenti. Sulla pianura nebbie locali di notte e in dissolvimento di mattina. Localmente brevi precipitazioni, più probabili dal pomeriggio e su rilievi e zone limitrofe, con quota neve attorno ai 1300-1600 m. Temperature con andamento irregolare di notte e in aumento di giorno.

giovedì 9. Alternanza di nuvole e rasserenamenti, senza precipitazioni e con temperature in aumento.