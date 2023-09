Mercedes prende fuoco in centro paese: autista si salva in tempo

MARANO VICENTINO, AUTO IN FIAMME

Alle 13:10, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Guglielmo Marconi a Marano Vicentino per l’incendio di un’auto: nessuna persona è rimasta ferita. Il conducente mentre stava percorrendo la strada, si è accorto che qualcosa non andava. Si è fermato ed è sceso, mentre la Mercedes C 220 prendeva fuoco. I vigili del fuoco intervenuti da Schio, hanno spento con la schiuma l’auto andata irrimediabilmente distrutta. Le cause delle fiamme di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.