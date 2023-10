Medioriente, Zaia: “Solidarietà del Veneto dopo l’aggressione a Israele”

”Esprimo tutta la vicinanza istituzionale, dell’intera Regione Veneto, a tutti coloro che in queste ore stanno soffrendo per i gravissimi venti di guerra che sono tornati a soffiare sul Medioriente. Israele ha vissuto un’ingiustificabile aggressione da parte di Hamas, che sta provocando morte e distruzione, da ambo le parti. Sono centinaia le vittime e migliaia i feriti fra gli abitanti della Striscia di Gaza; le armi colpiscono, come sempre accade, soprattutto i civili inermi. Il conflitto, la guerra, non è certo racchiusa solo in questi territori martoriati: sta creando grande tensione in tutto il Medioriente e in tutto il Mediterraneo. Anche in Veneto la comunità ebraica, alla quale va un particolare pensiero di vicinanza, vive ore di incertezza e paura. La guerra e il terrore devono essere fermati: dovere delle istituzioni internazionali è lavorare per scongiurare un’escalation dagli esiti imprevedibili”. Lo dichiara il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia in relazione agli accadimenti in corso dopo l’attacco a Israele.