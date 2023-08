Medicina turistica sull’Altopiano a gonfie vele

MEDICINA TURISTICA IN ALTOPIANO DEI 7 COMUNI: OLTRE 400 PRESTAZIONI IN LUGLIO



Il servizio di Guardia Medica diurna, articolato in 10 ambulatori, ha risposto a circa 300 richieste

di prestazioni mediche nei 10 ambulatori attivi, oltre a eseguire un centinaio di interventi a domicilio;

in ospedale sono già state più di 40 le sedute di dialisi eseguite per i turisti

Oltre 400 prestazioni nel primo mese di attività: i dati relativi al mese di luglio confermano l’importanza e la validità del servizio di Medicina Turistica organizzato dall’ULSS 7 Pedemontana per la stagione turistica estiva sull’Altopiano dei 7 Comuni.

Come noto, il servizio si è concretizzato nell’attivazione di 10 ambulatori su tutto il territorio: ad Asiago (presso l’ospedale), Canove, Cesuna, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Treschè Conca e Stoccareddo. Gli ambulatori sono attivi dal lunedì al venerdì, tuti i giorni quello di Asiago, gli altri in giornate differenziate ma con un calendario tale da garantire l’apertura di 5 o 6 ambulatori tutti i giorni.

Presso queste sedi, nel mese di luglio sono state eseguite circa 300 prestazioni mediche, alle quali si aggiungono una ventina di accessi agli ambulatori infermieristici dislocati ad Asiago ed Enego. Inoltre, sempre nel mese di luglio lo staff della Medicina Turistica ha eseguito anche circa un centinaio di uscite a domicilio, due terzi delle quali per interventi di tipo infermieristico e il rimanente per visite mediche.

Parallelamente, il Servizio Dialisi dell’ospedale di Asiago – appositamente potenziato per garantire assistenza anche ai non residenti durante la stagione estiva – nel solo mese di luglio ha eseguito circa 40 sedute su turisti.

A questo si aggiungono inoltre gli sforzi degli altri reparti e servizi dell’ospedale di Asiago che tipicamente durante la stagione turistica registrano un incremento degli accessi: dal Pronto Soccorso all’Ortopedia, dalla Radiologia all’ambulatorio divisionale del reparto di Medicina.

«Questi dati – sottolinea il Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza – dimostrano l’importanza del servizio di Medicina Turistica per le migliaia di amanti della montagna che scelgono l’Altopiano dei 7 Comuni per trascorrere le ferie, e di riflesso per l’intero territorio, che ha nel turismo un fattore fondamentale di sviluppo economico. Sicuramente poter offrire anche la garanzia di un’assistenza sanitaria di qualità e ben organizzata rappresenta un valore aggiunto agli occhi dei potenziali turisti e dunque un elemento di ulteriore competitività».

«Se il mese di luglio ha costituito il periodo di rodaggio, ora il servizio entra nel suo periodo clou – commenta il dott. Giuseppe Piasentin, medico dirigente della sede distrettuale di Asiago, ma riteniamo che l’organizzazione messa in piedi si stia dimostrando adeguata. Ai turisti va garantito il diritto alla salute anche lontano dal normale domicilio: questo implica uno sforzo organizzativo complesso, che nel nostro caso è stato possibile grazie a 5 medici della Continuità Assistenziale e alla disponibilità di alcuni medici di famiglia del territorio».

Il servizio di Medicina Turistica resterà arrivo fino al 31 agosto. I dettagli con gli orari di attività e i recapiti telefonici sono disponibili nelle farmacie, presso gli uffici comunali e gli sporteli rivolti ai turisti, oltre che sul sito Internet dell’ULSS 7 Pedemontana.

Inoltre, di sera e nei giorni prefestivi e festivi é comunque disponibile il call center del Servizio di Continuità Assistenziale, al numero di telefono (unico per tutte le sedi) 0424 888000. In caso di necessità è anche possibile richiedere il servizio di assistenza domiciliare, chiamando il numero 0424 885115 o scrivendo a centraleadi1@aulss7.veneto.it. Per informazioni generali sui servizi sanitari rivolti ai turisti è anche possibile contattare il numero 0424 604414 oppure scrivere a med.turistica@aulss7.veneto.it.