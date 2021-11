Maxisequestro di droga: nel camion 3 quintali di “coca” per un valore di 35 milioni di euro

300 panetti di cocaina da un chilo l’uno sono stati scoperti durante un controllo di routine della Polizia Stradale di Verona in autostrada, in un camion: gli agenti, come racconta oggi Il Gazzettino, hanno notato la mancanza di documenti di trasporto di materiale idraulico e fatto giungere la Guardia di Finanza per verificare ipotesi di illeciti fiscali. A quel punto nel veicolo fermato sono stati scoperti degli scatoloni con all’interno i panetti di droga per un totale di 3 quintali. Oggi alle 15 la conferenza stampa con i dettagli dell’operazione.