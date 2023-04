Martedì la finale di Coppa Italia a Vicenza: eventi programmati

In occasione della cinquantesima edizione della Coppa Italia, che martedì 11 aprile, alle 20.30, allo stadio Menti vedrà sfidarsi L.R. Vicenza e Juventus Next Gen nella partita di ritorno per la finale serie C, Lega Pro in collaborazione con l’amministrazione comunale e le due società sportive organizza una serie di eventi ed attività pre-gara.

Dalle 9 alle 13.30 il trofeo sarà esposto in Loggia del Capitaniato, in piazza dei Signori; alle 11 si terrà un breve momento istituzionale alla presenza dell’amministrazione comunale e del segretario generale della Lega Pro Emanuele Paolucci.

Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18 sarà possibile ammirare il trofeo in Largo Paolo Rossi, dove sarà allestito uno Sport Village, nel quale saranno organizzati giochi e attività per i più giovani a cura della società L.R. Vicenza.

Alle 18.30, quindi, sempre in Largo Paolo Rossi, sarà presentata la finale di ritorno di Coppa Italia con uno scambio simbolico di maglie e maxi figurine Panini dedicato al grande ex dei due club, Paolo Rossi. Tra i presenti: la moglie di Pablito, Federica Cappelletti, e il figlio Alessandro, l’amministrazione comunale, il presidente della Lega Pro Matteo Marani, il presidente di L.R. Vicenza Stefano Rosso e il Football Teams Staff Coordination Manager di Juventus Gianluca Pessotto.

Alle 20.30, infine, sarà possibile assistere alla finale di Coppa Italia tra L.R. Vicenza e Juventus Next Gen.