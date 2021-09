Malore sul Monte Civillina, interviene il Soccorso Alpino

Alle 14 circa il gestore di un ristorante di Passo Zovo ha contattato il 118, a seguito della segnalazione di alcuni escursionisti che si erano imbattuti in un uomo a terra colto da lieve malore, lungo la strada che scenda dal Monte Civillina. B.D.M., 65 anni, di Caldogno, che si trovava in compagnia e aveva avuto un probabile calo di zuccheri, è stato raggiunto in fuoristrada da una squadra del Soccorso alpino di Recoaro – Valdagno, che lo ha caricato a bordo e accompagnato alla sua auto, con la quale si è allontanato autonomamente