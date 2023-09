Malattie neurovegetative: se ne parlerà a Vicenza il 29 settembre

Le Malattie Neurodegenerative sono condizioni per la maggior parte incurabili e debilitanti che provocano la degenerazione progressiva delle cellule nervose e quindi del movimento e delle funzioni cerebrali.

Nel convegno promosso dalla Fondazione in collaborazione con l’Unità Operativa di Neurologia dell’ULSS 8, che avrà luogo il 29 settembre a Vicenza presso l’Hotel VIEST, con inizio alle ore 9.00, verranno illustrati, tra l’altro, i risultati del progetto vincitore della 11 edizione del Premio per la Terapia Genica della Malattia di Lafora, assegnato dalla Fondazione Baschirotto al team di ricercatori dell’Università di Madrid guidati dalla Prof. Marina Sanchez in collaborazione con il team italiano dell’Università di Perugia, guidato dalla Prof. Cinzia Costa.

Aprirà i lavori il Prof. Paolo Gasparini, dell’Università di Trieste, presidente della Società Italiana di Genetica Umana SIGU, con una lettura magistrale sulle nuove frontiere della Farmacogenetica e della Terapia Genica, relazione molto attesa dai medici e ricercatori iscritti all’evento e dalle associazioni di familiari. Seguiranno gli interventi del dr. Alessio di Fonzo del Policlinico di Milano e della Prof Paola Mandich dell’Università di Genova che porranno l’accento sul ruolo strategico della genetica nella diagnosi e nello sviluppo di nuove terapie. La Prof. Letizia Mazzini dell’Università di Novara, referente di trial clinici per la SLA porterà le sue esperienze nell’ambito della Terapia Cellulare, mentre gli interventi del Prof. Gianni Sorarù dell’Università di Padova e del Prof. G.M. Fabrizi dell’Università di Verona presenteranno i risultati delle nuove promettenti terapie, rispettivamente per le Malattie dei Motoneuroni e per le Amiloidosi da Transtiretina

Si passerà quindi alle Epilessie con la relazione del Prof. Michele Simonato dell’Università di Ferrara che parlerà di un’altra frontiera: la Terapia Genica delle Epilessie

Seguiranno le presentazioni degli attuali risultati raggiunti dai vincitori del Premio Internazionale assegnato dalla Fondazione M. Baschirotto: alla Prof. Marina Sanchez con il dr. Luis Zafradi Madrid, e alla Prof. Cinzia Costa e il Dott. Paolo Prontera e alla Dott.Miriam Sciaccaluga dell’Università di Perugia.

L’ultima sessione riguarderà gli approcci innovativi già presenti nella pratica clinica, come il trial per M. di White Sutton a cura del Prof. Paolo Gasparini; la laserterapia nella le Epilessie farmacoresistenti, a cura della Dott.ssa Diana Polo e del Dott. F.A. Raneri, dell’ULSS 8 ; la DBS nelle forme monogeniche di Parkinson a cura della Dott. Manuela Pilleri del Centro Parkinson di ASST CTO G. Pini di Milano; le terapie innovative somministrate in casi precocemente diagnosticati, a cura della Prof. Incoronata Lonigro del Laboratorio di Genetica dell’Istituto B.I.R.D. e del Dott. Giacomo M. Minicuci del UOC di Neurologia dell’ULSS8. Saranno inoltre presenti in qualità di moderatori il Dott. Francesco Perini della UOC di neurologia dell’ULSS 8 e il Prof. Angelo Antonini del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Padova. Parteciperanno inoltre i rappresentanti di alcune associazioni di malati e famiglie.