Lugo: ladri forzano due garage e saccheggiano biciclette

Nella notte tra mercoledì e giovedì, due garage di Lugo, siti in via Fogazzaro e in via Tiziano, sono stati depredati delle loro biciclette, rubate dopo la forzatura delle serrature. Secondo i carabinieri della compagnia di Thiene, i furti potrebbero essere anche di più: quasi di sicuro infatti è stata una singola banda ad agire. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

I due furti sono stati eseguiti con la stessa tecnica: una volta divelte le serrature delle porte, i ladri hanno fatto scattare gli ingranaggi. La manovra è riuscita senza fare troppo rumore, al punto che i proprietari non si sono accorti di nulla. I carabinieri sottolineano che questo tipo di furti viene spesso eseguito sotto commissione. Le bici potrebbero essere state portate oltre confine.