Lo trovano con arnesi da scasso: arrestato 36enne di Thiene per furto aggravato

Alle prime ore di questa mattina, i militari della hanno eseguito il fermo della Polizia Giudiziaria di T. F., classe 1985, senza fissa dimora in Italia, di fatto domiciliato a Thiene, per furto aggravato, danneggiamento e possesso ingiustificato di attrezzi atti allo scasso.

La segnalazione domenica intorno alle 19, quando la Centrale Operativa della Compagnia riceveva la chiamata di alcuni cittadini che segnalavano dei furti nella valle del Chiampo tra Chiampo, Altissimo e San Pietro Mussolino. Sul posto veniva indicata una macchina di colore scuro di grossa cilindrata.

In base a dette indicazioni veniva coordinato un dispositivo di controllo rafforzato della zona interessata e, nell’arco di pochi minuti, i carabinieri intercettavano in Via Arzignano a Chiampo una vettura corrispondente alla descrizione avuta.

Gli occupanti del veicolo individuato, vistisi scoperti da una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile – Aliquota Radiomobile, si davano a rapida fuga. Raggiunti dagli operanti dopo pochi chilometri, buttavano fuori dal veicolo la refurtiva e il materiale atto allo scasso in loro possesso, terminando la propria fuga in una vicina strada di campagna. Scesi rocambolescamente dalla vettura si davano alla fuga nei campi, dove due riuscivano a dileguarsi nei boschi circostanti mentre un terzo veniva bloccato dagli operanti dopo un inseguimento a piedi di alcuni minuti. L’umo veniva trovato in possesso di €485 in contanti, mentre nello stesso momento due pattuglie delle Stazioni Carabinieri di Arzignano e Chiampo, intervenute in supporto, recuperavano in strada tre giacche di marca ed una cassetta contenente attrezzi atti allo scasso tra cui un “flessibile”.

Veniva quindi raccolta la tempestiva denuncia di furto, patito nel medesima serata, da parte di cittadini residenti ad Altissimo, San Pietro Mussolino e Chiampo che riconoscevano gli oggetti rinvenuti come di loro appartenenza. Venivano inoltre raccolti ulteriori elementi che permettevano di individuare un altro tentativo di furto verificatosi nella medesima serata.

L’uomo terminate le dovute formalità veniva associato presso la Casa Circondariale di Vicenza sulla scorta di quanto disposto dalla Autorità Giudiziaria.