Lo deruba dello smartphone: tossicodipendente denuncia spacciatore

Un 38enne tossicodipendente di Vicenza, domiciliato in città, si è presentato dai carabinieri per denunciare un uomo, uno spacciatore, che gli avrebbe rubato lo smartphone. L’episodio sarebbe avvenuto venerdì notte in piazzale Bologna intorno all’1.30. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

Il presunto ladro avrebbe avvicinato il tossicodipendente offrendogli della “roba buona” Alla risposta negativa dell’uomo sarebbe scattato l’agguato. Lo spacciatore, descritto come un giovane di colore, avrebbe afferrato il cellulare dell’uomo con un gesto fulmineo e si sarebbe allontanato, minacciando la vittima di non chiamare le forze dell’ordine. Il 38enne sarebbe andato dai militari solo il giorno dopo. I carabinieri nutrono alcuni dubbi sul racconto e vogliono vederci chiaro: il sospetto sarebbe che i due si conoscano e che la denuncia sia una ripicca di qualche genere.

Ora verranno esaminate le telecamere di videosorveglianza della zona.