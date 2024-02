Lite tra coinquilini per un caffè: interviene la Polizia di Stato

Verso le ore 19.30 di ieri, un equipaggio della Questura è intervenuto in un appartamento di Strada Marosticana, a Vicenza, dove era stato segnalato un forte litigio tra più persone con grida e rovesciamento di mobilio vario.

Una volta entrati nell’appartamento, però, gli Agenti sono rimasti alquanto stupiti nel constatare che il motivo del contendere era l’esatta procedura da seguire per preparare il caffè.

In particolare, tra gli inquilini (5 persone di origine straniera), ve ne erano quattro che volevano preparare il caffè espresso all’italiana con la “moka” ed uno che invece preferiva quello solubile in pentola, pur utilizzando una miscela non adatta a tale scopo.

Tra le parti, pertanto, dopo un serrato confronto verbale, scaturiva un litigio, anche con qualche spintone.

L’intervento degli Operatori di Polizia consentiva di ripristinare una situazione di tranquillità tra i contendenti. In particolare, l’estimatore del caffè in pentola decideva spontaneamente di allontanarsi dall’abitazione e trovare una diversa sistemazione, atteso il forte fastidio che gli provocava l’odore del caffè all’italiana e l’ormai deteriorato rapporto di convivenza con gli altri coinquilini.

Nessuno dei contendenti ha inteso sporgere querela per l’accaduto.