Lite per la droga finisce a coltellate: 34enne in ospedale

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Il Giornale di Vicenza riporta della pugnalata subita da un cittadino nigeriano, Endurance Ebhojie, 34 anni, e che ha portato alla denuncia di tre suoi connazionali di 41, 32 e 29 anni (tutti con precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti). L’aggressione è avvenuta vicino a Campo Marzo. La vittima è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Fortunatamente, la coltellata non ha colpito nessun organo.

Dietro all’aggressione ci sarebbero fatti legati alla droga. Secondo quanto ricostruito, i quattro nigeriano avrebbero discusso in maniera concitata intorno alle 21, anche se non è chiaro cosa sia successo tra di loro. Le ipotesi più accreditate sono quelle di un agguato premeditato o di una lite scoppiata all’improvviso. Alcuni dei residenti della zona avrebbero anche assistito all’aggressione. Le volanti, immediatamente allertate, hanno subito fermato i presunti aggressori e fatto venire il Suem in soccorso di Ebhojie.

In ospedale, il nigeriano avrebbe ad un certo punto anche cercato di aggredire un medico, ma è stato fermato dai poliziotti. I tre aggressori invece sono stati portati in questura, ma nessuno di loro ha voluto raccontare cosa sia successo. Ora pende una denuncia per ognuno di loro.