Lite fuori dal night club: 21enne accoltellato

La notte tra sabato e domenica, un 21 enne padovano, residente a San Pietro in Gu, è stato ricoverato al San Bortolo in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato all’esterno di un noto night club vicentino in zona industriale. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

A quanto pare, la vittima, in compagnia di alcuni amici, avrebbe avuto alcuni screzi con gli aggressori, che sembrerebbero americani, già all’interno del locale. Spostatisi fuori, a causa dei fumi dell’alcol, la lite è proseguita, fino a quando un giovane militare statunitense non avrebbe estratto un coltello con cui ha colpito al torace il 21enne. Il gruppo dell’aggressore si è dato alla fuga, mentre gli amici della vittima hanno subito chiamato i soccorsi.

Sul posto sono arrivate quindi le volanti e anche i militari della Setaf, oltre all’ambulanza del 118. La vittima, stabilizzata, è stata portata al San Bortolo in codice giallo, senza che fosse mai in pericolo di vita. Ora sono in corso le indagini, necessarie per ricostruire quanto accaduto esattamente all’interno del locale e fuori.