lI sindaco Rucco ha accolto a Palazzo Trissino il nuovo prefetto Caccamo

Il sindaco Francesco Rucco ha accolto ieri a Palazzo Trissino il nuovo prefetto Salvatore Caccamo.“L’incontro di benvenuto ufficiale in città al nuovo prefetto Caccamo – ha dichiarato il sindaco Francesco Rucco – è stata l’occasione per dare avvio alla collaborazione che vedrà le nostre istituzioni al lavoro insieme per rispondere alle esigenze di Vicenza e del territorio provinciale. È fondamentale infatti che Comune, Prefettura e forze dell’ordine operino una collaborazione a stretto contatto secondo una metodologia che abbiamo proficuamente condiviso con l’ex prefetto Pietro Signoriello, al quale rinnovo il mio ringraziamento e saluto, e che continuerà quindi con il dottore Salvatore Caccamo”.