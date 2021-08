L’azienda non produce, ma loro ricevono la disoccupazione: in 41 indagati per raggiro

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Un raggiro in piena regola quello riportato oggi dal Giornale di Vicenza. 22 persone sarebbero destinate a finire a processo, al termine delle indagini della Guardia di finanza. I colpevoli avrebbero fatto finta di farsi assumere da una ditta compiacente, ancora registrata ma inattiva dal 2013; lo scopo era quello di farsi licenziare dopo poco tempo per ottenere un’indennità di disoccupazione o maternità. I denunciati in totale sono 41: 22 risiedenti nel Vicentino. Il danno ammonterebbe a 277 mila euro.

La società si chiama “Deca costruzioni di De Caprio Umberto” e conta di diverse sedi operative nel vicentino. Grazie ad un consulente del lavoro, complice nell’affare, gli amministratori di diritto (Umberto Di Caprio) e quello di fatto (Michele Laino) avrebbero creato dei contratti di lavoro falsi, della durata di qualche mese, in modo che falsi muratori e impiegati chiedessero e ottenessero l’indennità. L’azienda, inattiva nel 2013, avrebbe usato questo stratagemma tra il 2014 e il 2017.

Gli indagati, oltre a De Caprio, 45 anni, e Laino, 59, di Vicenza sono Pucciariello, 58, di Padula, nel Salernitano. E poi Rossana Giulia Corradin, 32 anni, di Vicenza; Cristina Laino, 52, di Vicenza; la cittadina albanese Arjana Ajazi, 38, di Vicenza; Perparim Ajazi, 41, della città; la romena Cornelia Mariana Ciurea, 35, di Monticello Conte Otto; l’albanese Fejzulla Zylfo, 40, di Vicenza; l’indiano Sarpal Singh, 46, di Vicenza; l’albanese Durim Stafuka, 35, di Vicenza; il moldavo Pavel Savin, 35, di Vicenza; l’albanese Edmond Arra, 31, di Camisano; la connazionale Ardiana Avdi, 35, di Vicenza; il kosovaro Idriz Hoti, 48, di Sovizzo; l’albanese Oltjan Hyka, 34, della città; il connazionale Bujar Kurti, 42, di Arcugnano; la moldava Diana Moldovan, 47, di Altavilla; l’albanese Florian Cela, 31, di Vicenza; la dominicana Celestina Almarante Perez, 29, di Vicenza; gli albanesi Artur Koci, 52, di Montecchio Maggiore, e Algert Bizhoti, 32, della città.