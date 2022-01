Latte fresco di montagna in bottiglie di vetro, la novità 2022 di Latterie Vicentine

Latterie Vicentine inizia il 2022 con un’importante novità: da oggi sarà presente sui lineari il Latte Fresco Alta Qualità Intero, Prodotto di Montagna, confezionato in bottiglie di vetro.

Il latte Prodotto di Montagna è un latte fresco Alta Qualità, raccolto esclusivamente da stalle del territorio montano, attente al benessere animale, certificate CSQA.

“Forti dell’esperienza iniziata nel 2020 – spiega Riccardo Cendron, coordinatore commerciale di Latterie Vicentine – abbiamo voluto investire ancora una volta nella valorizzazione della materia prima, confermando la strada della sostenibilità. La scelta green della bottiglia di vetro è stata vincente, in particolare per il mondo HORECA, pertanto abbiamo ritenuto opportuno riproporla anche questo anno con una novità, il latte di montagna.”

Freschezza, Genuinità e Alta Qualità custodite in un’elegante bottiglia di vetro: un’ottima scelta per le confezioni di alimenti, oltre ad essere riciclabile al 100% e riutilizzabile all’infinito, preserva le caratteristiche organolettiche di prodotti come il latte.

“Abbiamo selezionato l’azienda produttrice delle bottiglie di vetro nelle vicinanze dell’impianto di confezionamento del latte per ridurre l’impatto ambientale dovuto ai trasporti. Abbiamo scelto di proporre sul mercato un prodotto destinato al consumatore consapevole, attento ai materiali utilizzati per il packaging e disposto a dare il giusto valore a un latte che premia la costante ricerca della materia prima di alta qualità nel rispetto della sostenibilità ambientale”, precisa Cendron.

“Inoltre il consumatore – prosegue Cendron – che sceglie questo prodotto sceglie anche di sostenere i piccoli produttori, le aziende agricole, principalmente a conduzione familiare, che lavorano territori impervi e complessi da gestire come quello montano. Un prodotto non solo buono e genuino ma anche sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale.”

Questo progetto sposa perfettamente la filosofia aziendale e il percorso di investimenti di Latterie Vicentine in ottica di sostenibilità, rispetto e cura del territorio.

Il latte Prodotto di Montagna sarà disponibile in tutti gli spacci aziendali della cooperativa vicentina (Bassano del Grappa, Cittadella, Bressanvido, Schio, Vicenza e Montecchio Maggiore) e in alcuni punti vendita della GDO.